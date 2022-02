A carregar o vídeo ...

Pedro Porro viu o quinto cartão amarelo esta temporada no duelo com o Famalicão, ficando, assim, impedido de defrontar o FC Porto no clássico da próxima jornada da Liga Bwin. "Há males que vêm por bem", atirou Rúben Amorim quando questionado sobre a ausência confirmada do lateral internacional A pela Espanha do encontro.