Amorim sobre desejo de Pote em bater penáltis: «Não faço vontades a ninguém»

Pote mostrou-se preparado para assumir a marcação de penáltis frente ao Besiktas, em caso de o Sporting ser beneficiado com uma falta na grande área adversária no encontro de amanhã [quarta-feira]. Questionado sobre a vontade do jogador, Rúben Amorim atirou: "Eu não faço vontades a ninguém", disse, sublinhando ainda que a decisão sobre o responsável pela marcação desde os onze metros recai sobre o treinador. [Vídeo: Sporting TV]