Amorim sobre Edwards: «Já tem casa, já tem cá família... tudo aponta para que ele se sinta melhor a jogar»

Contratado ao Vitória de Guimarães no última janela de mercado, Marcus Edwards somou esta segunda-feira a primeira titularidade ao serviço do Sporting com uma assistência para o golo de Slimani frente ao Moreirense. Em declarações na conferência de imprensa, Rúben Amorim diz que o extremo inglês está agora melhor adaptado à sua nova realizado e cada vez mais pronto para demonstrar o seu futebol.