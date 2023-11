Amorim sobre Gyökeres: «Parece que só o conseguimos porque o Benfica não o quis e isso transmite uma ideia errada...»

A carregar o vídeo ...

Gyökeres foi observado em mais de 30 partidas pela estrutura do Benfica quando ainda representava os ingleses do Coventry e os relatórios elaborados pelo scout foram bastante positivos, tal como Record avança este sábado . Facto é que os encarnados não asseguraram a contratação do internacional sueco que acabou por rumar ao Sporting. Confrontado com s situação na conferência de lançamento do dérbi de amanhã (20H30), Rúben Amorim não se poupou na resposta.