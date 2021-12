Amorim sobre Neto: «Ia dizer-lhe que estava muito irritado mas a cara dele tirou-me a irritação toda»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim desceu para os balneários com o intuito de dizer a Neto que estava "irritado" pelo comportamento do seu jogador que motivou a expulsão aos 21 minutos de jogo frente ao Gil Vicente, após ter agredido Pedrinho. Porém, terá sido a expressão facial do internacional português, já no interior do balneário, que terá alterado o desejo do técnico dos leões, como o próprio conta em declarações na conferência de imprensa no final do encontro.