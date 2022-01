A carregar o vídeo ...

"Paulinho continua a ser o melhor avançado português e aquele que eu quero para a nossa equipa." Foi desta forma que Rúben Amorim respondeu quando questionado sobre o mais recente falhanço do ponta-de-lança, nos instante finais do duelo da meia-final da Allianz Cup diante do Santa Clara, e um possível regresso de Slimani a Alvalade.