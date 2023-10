Amorim sobre Pote, Nuno Santos e Paulinho na Seleção: «Tiveram azar na geração. Tivessem nascido mais cedo!»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim abordou as declarações de Roberto Martínez ao nosso jornal sobre Pote e o "azar" que o jogador do Sporting tem, como o selecionador diz. Na sua análise, Amorim lembrou que como jogador era "muito mais fraquinho" do que o seu pupilo e, por ter sorte de jogar em várias posições, ter sido chamado. Diz concordar com o selecionador e, depois, entre risos, falou dos outros dois leões que estão também à porta da chamada...