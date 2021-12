A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim defendeu Tabata ao comentar nova expulsão do extremo brasileiro, assumindo que, por vezes, a vontade do jogador em somar mais minutos e em querer conquistar o lugar na equipa titular do Sporting acaba por prejudicá-lo em pequenos lances. O treinador usou ainda a expulsão frente ao FC Penafiel como exemplo.