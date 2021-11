Amorim sobre Tabata: «Provou mais uma vez que tenho que me lembrar dele a todos os minutos»

A carregar o vídeo ...

A boa entrada de Tabata no jogo frente ao Paços de Ferreira fez com que Rúben Amorim elogiasse o extremo brasileiro do Sporting. "Tem uma mentalidade muito forte e trabalha muito. Gostei de falar dele hoje porque não falei dele ontem. Provou mais uma vez que tenho que me lembrar dele a todos os minutos", atirou o técnico na conferência de imprensa, no final da partida em Paços de Ferreira.