Rúben Amorim lamentou a falta de eficácia dos seus jogadores no duelo com a Juventus. Já sobre o lance de Adán, que originou o golo que deixa neste momento a eliminatória a favor dos italianos, o técnico dos leões sublinhou que o guarda-redes conta com o apoio de todos no clube.