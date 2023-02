Amorim: «Sou a favor do VAR, traz justiça ao futebol e eu prefiro a justiça à emoção»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim mostrou ser a favor do VAR. Em declarações na conferência de imprensa após o triunfo do Sporting sobre o Estoril (2-0), o treinador dos leões sublinhou a "justiça" que a ferramenta tecnológica de auxílio das arbitragens traz ao desporto, apesar de nem sempre ser coerente. A pergunta foi feita no seguimento da polémica existente na derrota do FC Porto na receção ao Gil Vicente (1-2) na noite de domingo, no Dragão.