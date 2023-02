Amorim: «Superioridade do FC Porto sobre o Sporting? Sentia mais quando não perdíamos»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim somou este domingo o 11.º jogo frente ao FC Porto de Sérgio Conceição no comando do Sporting, aumentando para 10 o número de vezes que não conseguiu vencer os dragões. Questionado sobre uma alegada superioridade do FC Porto sobre o Sporting evidente nos confrontos mais recentes entre as duas equipas, Rúben Amorim assumiu ter sentido mais essa diferença entre os dois rivais quando o Sporting não perdia nos clássicos contra o FC Porto.