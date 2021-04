A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim promete dar luta aos adversários até à última jornada do campeonato. "Vamos tentar desestabilizar os adversários. Faltam oito jogos. Vai ser divertido", atirou o técnico leonino, em declarações na conferência de imprensa no final do Sporting-Famalicão. [Vídeo: Sport TV]