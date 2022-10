A carregar o vídeo ...

Apesar das barreiras linguísticas, Rúben Amorim assume que Ugarte e Morita entendem-se muito bem "com bola" e têm uma grande relação de amizade. "Vocês deviam ver o Ugarte falar inglês e o Morita espanhol...", atirou o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Marselha, agendado para as 20 horas de quarta-feira [amanhã].