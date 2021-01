Ana, Sara e Inês: sinónimos de troféus no futsal feminino do Benfica

A carregar o vídeo ...

A equipa de futsal feminino do Benfica é, nesta altura, uma das mais hegemónicas do panorama desportivo português. Desde o início da época 2016/17, são 132 vitórias em 140 jogos (94%) e 14 troféus consecutivos, 11 dos quais nacionais. A última derrota foi a 5 de maio de 2018. No fim de semana passado, em Matosinhos, as águias venceram a Taça de Portugal pela sexta vez em sete edições e há três jogadoras que participaram em todas as conquistas: Inês Fernandes, a capitã, e as ‘sub’ Sara Ferreira e Ana Catarina Pereira.