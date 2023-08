Anarquia no Record: vem aí a entrevista mais punk de sempre. John Lydon em exclusivo!

A carregar o vídeo ...

Vem aí muita anarquia no Record! No domingo, vamos ter John Lydon, antes conhecido por Johnny Rotten, ex-líder dos Sex Pistols e vocalista dos PiL, a soltar veneno e humor sobre futebol e música. Fala do seu amor pelo Arsenal e por Portugal, que visitará em breve, da sua recente viuvez, do sentido da vida e do que acha sobre artistas que se drogam: "Quero que eles se f...dam!" É já no domingo!