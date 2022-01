O Real Madrid foi surpreendido este domingo pelo Getafe, ao perder por 1-0 na visita ao Coliseum Alfonso Pérez, num jogo em que Militão acabou por ficar ligado ao resultado final . No fim do encontro, Carlo Ancelotti criticou a exibição da equipa e disse mesmo que os jogadores ficaram "mais um dia de férias". [Vídeo: One Football]