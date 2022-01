Ancelotti arranca gargalhadas na sala de imprensa ao reagir a lance de Mendy: «Não me lembro...»

A carregar o vídeo ...

Ferland Mendy foi assunto na conferência de imprensa de Carlo Ancelotti de antevisão à final da Supertaça espanhola, que os merengues disputam este domingo diante do Athletic Bilbao. Tudo porque o lateral-esquerdo francês teve uma abordagem de risco já dentro da área, no duelo das 'meias' diante do Barcelona. Questionado sobre isso, Ancelotti saltou gargalhadas aos jornalistas presentes. [Vídeo: Twitter]