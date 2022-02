Ancelotti e o duelo com o PSG: «Espero que Neymar e Benzema possam estar em campo»

Carlo Ancelotti perspetivou esta sexta-feira o encontro com o Villarreal, a contar para a 24.ª jornada do campeonato espanhol e que antecede o duelo da 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, onde os merengues vão jogar no reduto do PSG. O treinador do clube da capital espanhola acabou por falar nessa partida, para a qual espera que Neymar e Benzema, que recuperam de lesões, já posam dar o contributo às respetivas equipas, de forma a valorizar o encontro. [Vídeo: One Football]