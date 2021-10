Carlo Ancelotti admitiu que gostou muito mais do que viu da equipa do Real Madrid na segunda parte do encontro com o Osasuna , no qual diz ter ficado um penálti a favor dos merengues. Na conferência de imprensa após o final da partida, o técnico dos blancos disse não entender por que razão o VAR não interferiu e reverteu a decisão do árbitro do encontro. [Vídeo: One Football]