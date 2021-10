A carregar o vídeo ...

Carlo Ancelotti tem uma brilhante carreira de treinador, mas o italiano, de 62 anos, também foi jogador. E num treino do Real Madrid o técnico dos merengues mostrou que ainda tem toque de bola. A equipa espanhola defronta hoje o Shakhtar Donetsk, na Liga dos Campeões... mas com Ancelotti no banco! (Vídeo Real Madrid)