Andam todos as 'dormir' no West Ham, até os stewards (literalmente)

O West Ham sofreu uma pesada derrota na receção ao Burnley (0-3) e o jogo ficou marcado ainda por uma invasão de campo que colocou em risco os intervenientes diretos no jogo e em cheque o sistema de segurança do estádio, onde os stewards são peça fulcral. As queixas dos adeptos sobre o trabalho dos stewards começaram desde que o clube se mudou para o London Stadium e agora foi registado este momento em que um destes homens está a dormir em serviço, o qual de imediato se tornou viral através das redes sociais.