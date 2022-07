Andebol: os incríveis segundos finais da vitória dos Sub-20 sobre a Espanha

A carregar o vídeo ...

Já apurado para a próxima fase do Europeu de sub-20 de andebol, Portugal venceu este domingo a Espanha por 36-35, na terceira e última jornada da fase de grupos. Em Gondomar, o duelo entre as duas equipas que tinham só vitórias na prova foi muito equilibrado, com a Espanha a ir para o intervalo na frente por 16-15. No segundo tempo, o conjunto orientado por Carlos Martingo reagiu e passou para a frente do marcador, com o encontro a ser só decicido nas últimas jogadas. Com 14 golos, Kiko Costa foi o melhor marcador da partida, e foi o autor do golo da vitória nos derradeiros segundos.