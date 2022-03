Andebol: os instantes finais do Portugal-Suíça e o apoio vindo das bancadas

A carregar o vídeo ...

Portugal bateu esta quinta-feira a Suíça, por 33-26, e garantiu a vantagem no playoff de acesso ao Mundial de andebol. Estas são as imagens dos instantes finais do encontro, que culminou com o aplauso vindo das bancadas e os festejos dos jogadores portugueses.



Apesar de Leonel Fernandes ter desperdiçado a última jogada do encontro (como é possível observar no vídeo), Portugal segue agora para a segunda mão da primeira fase do playoff com confiança redobrada.