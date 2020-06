O Vitória de Guimarães teve, aos 4 minutos do encontro, a primeira grande oportunidade para saltar para a frente do marcador na receção ao Vitória de Setúbal. A formação vimaranense dispôs de um penálti cometido sobre André André, o mesmo que no momento de converter acabou por atirar ao lado da baliza defendida por Lucas Paes, guarda-redes do V. Setúbal. [Vídeo: VSports]