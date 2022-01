André Ceitil mostra dura recuperação de 14 meses até voltar a jogar

A carregar o vídeo ...

André Ceitil voltou a jogar oficialmente futebol 14 meses depois, no último sábado, diante do Penafiel. O médio do Vilafranquense recebeu duas intervenções cirúrgicas no joelho direito para poder jogar futebol e mostrou, em imagens, o 'calvário' que passou desde 2019 para poder fazer o que mais gosta. "Após 14 meses voltei a fazer aquilo que mais gosto! E não estaria aqui se não fossem todas as pessoas que me ajudaram nesta recuperação longa e dura!", vincou o jogador português através das redes sociais.