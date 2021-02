A carregar o vídeo ...

Depois de três derrotas, André Fialho voltou esta madrugada aos triunfos, ao superar James Vick num combate do XMMA. Antigo lutador do UFC (esteve ligado à organização entre 2013 e 2019), Vick pode ser bem mais alto do que o português (9 centímetros), mas foi o lutador natural de Cascais a levar a melhor com um KO de grande qualidade.