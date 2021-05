A carregar o vídeo ...

André Geraldes, presidente da SAD do Estrela da Amadora, compareceu na conferência de imprensa no final do jogo entre Estrela da Amadora e União de Leiria para comentar a polémica sobre a entrada de um 12.º jogador dentro de campo no decorrer do encontro - durante 10 segundos. "Querem ganhar-nos? Tem de ser dentro do campo!", atirou. [Vídeo: Estrela da Amadora]