André Gomes esteve, esta terça-feira, presente no "Everton in the Community", programa onde os jogadores do clube de Liverpool respondem a algumas questões feitas pelos adeptos da equipa nas redes sociais. Questionado sobre qual seria o seu 'onze' de sonho, o internacional português preferiu não incluir-se a si próprio e dar lugar a outros dois portugueses. [Vídeo: André Gomes / Instagram]