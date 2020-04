A carregar o vídeo ...

André Lima é uma figura ímpar no futsal português. O antigo jogador é agora treinador e estava na China quando a pandemia mundial explodiu no continente asiático. Esteve à conversa com os jornalistas João Seixas e Pedro Gonçalo Pinto, traçando um cenário cru e bem real daquilo que o mundo enfrenta. Um PodCast Record onde também não faltou um olhar ao futsal português, dos clubes à Seleção Nacional.