Sérgio Conceição colocou o lugar à disposição na final da Taça da Liga que perdeu para o Sp. Braga . A decisão do treinador do FC Porto foi debatida na CMTV, com o comentador André Pinotes Batista a dizer que os adeptos do FC Porto já querem arranjar um responsável para os maus resultados.