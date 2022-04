André Silva faz o impensável e bisa frente ao Gil Vicente com um chapéu a mais de 65 metros

Com apenas 10 jogadores em campo (depois da expulsão de David Simão), o Arouca vai vencendo a equipa-sensação Gil Vicente por 2-0 com o avançado André Silva a ser a grande figura até ao momento do encontro. O segundo golo dianteiro dos arouquenses é um verdadeiro hino ao futebol, que a mais de 65 metros viu Frelih adiantado no relvado e atirou para aquele que será, muito provavelmente, o golo desta ronda 28 da Liga Bwin. [Vídeo: VSports]