André Silva surpreendeu alunos universitários durante aula virtual

A Federação Portuguesa de Futebol e o internacional português André Silva proporcionaram uma experiência diferente a alunos do 1.º ano da licenciatura em Ciências do Desporto da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O avançado aceitou o desafio da FPF e participou numa aula lecionada através das plataformas digitais, provocando naturais reações de espanto e curiosidade em estudantes que ambicionam um dia trabalhar com desportistas de alto nível. [Vídeo: FPF]