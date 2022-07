A carregar o vídeo ...

O Sai Gon perdeu na casa do Hai Phong, no regresso do campeonato do Vietname à atividade. Os visitados venceram por 3-1 e já perto do fim o Sai Gon fez o golo de honra... e que golo. O médio português André Vieira executou um remate de grande beleza para o fundo das redes na sequência de livre direto.