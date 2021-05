A carregar o vídeo ...

André Villas-Boas terminou a jornada inaugural em 39.º da classificação geral, a pouco mais de 17 minutos do líder Ott Tänak. O treinador lembrou que não está em prova para competir com ninguém e, depois de andar com cautela nas especiais da região centro, admite "arriscar um pouco" durante o dia de amanhã. [vídeo: Record]