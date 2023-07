A carregar o vídeo ...

André Villas-Boas foi um dos adeptos ilustres presentes nas bancadas do Estádio do Dragão para seguir o FC Porto-Rayo Vallecano e, nas redes sociais, para lá de partilhar uma panorâmica do reduto portista, ainda assumiu saudades de Falcão, avançado que foi decisivo na época de conquistas que o antigo técnico teve nos azuis e brancos.