André Villas-Boas não exclui candidatar-se contra Pinto da Costa: «Vamos ver...»

A carregar o vídeo ...

André Villas-Boas foi o convidado presente esta segunda-feira no Clube de Pensadores, tertúlia promovida por Joaquim Jorge, em Gaia. Em declarações no evento, o antigo treinador do FC Porto não excluiu a possibilidade de fazer uma lista contra Jorge Nuno Pinto da Costa na corrida à presidência do clube azul-e-branco. Na questão seguinte, Villas-Boas acrescentou: "Não posso entrar nesse campo. Depende de muitos fatores e neste momento não passa de um destino de vida e de uma paragem que não sei no tempo quando vai acontecer."