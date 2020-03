André Villas-Boas 'perde a cabeça' após empate com o Amiens e acaba... expulso

A carregar o vídeo ...

O Marselha, de André Villas-Boas, empatou () com o Amiens, em jogo a contar para a 28.ª jornada da Ligue 1. A formação orientada pelo treinador português esteva a vencer até ao minuto 90+6', altura em que o iraniano Saman Ghoddos empatou para a formação forasteira. No final do encontro, Villas-Boas dirigiu-se até ao árbitro da partida, excedeu-se e acabou por ver dois cartões amarelos e ser, consequentemente, expulso. [Vídeo: Canal+]