A carregar o vídeo ...

Quase cinco meses depois da derrota do Flamengo na final da Libertadores (1-2) diante do Palmeiras de Abel Ferreira, Andreas Pereira, médio do mengão, emocionou-se ao lembrar o seu erro que deu origem ao golo de Deyverson , que viria a dar o título ao verdão. (: Sportv)