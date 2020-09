A carregar o vídeo ...

A possibilidade de Lionel Messi sair do Barcelona para juntar-se ao Manchester City tem agitado os dias na imprensa internacional e não só. Esta quinta-feira, Andrew Robertson, lateral-esquerdo do Liverpool, foi confrontado com a possibilidade do argentino rumar à Premier League, tendo o próprio respondido: "Espero que não aconteça!". [Vídeo: Football Daily]