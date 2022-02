Andújar desfere dois murros na direção de adeptos após insultos vindos das bancadas

A carregar o vídeo ...

O guarda-redes Mariano Andújar viveu esta madrugada uma experiência dolorosa às mãos dos adeptos da equipa onde se formou e onde atuou até aos 23 anos. Tudo sucedeu após o duelo com o Huracán, que o Estudiantes venceu por 3-2, quando os fãs da equipa derrotada decidiram começar a insultar tudo e todos, incluindo os familiares do guardião, nomeadamente o seu pai, que faleceu recentemente.



Nas redes sociais, o internacional argentino de 38 anos assumiu-se triste pelo episódio, lembrou a sua longa história no clube, e pediu desculpas a todos... menos a quem colocou o nome do seu pai na 'conversa', pois na sua ótica fizeram-no de propósito, sabendo da trágica morte deste. A situação, refira-se, está nas mãos das autoridades e Andújar pode acabar sancionado pelos seus gestos.