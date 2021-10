Andy Murray em apuros: tenista perde aliança de casamento por causa de uns ténis... mal cheirosos

A carregar o vídeo ...

O tenista britânico Andy Murray decidiu utilizar as redes sociais para contar um episódio insólito que lhe aconteceu. Murray está em Indian Wells, na Califórnia, onde está a participar no Masters 1000. Após ter estado a jogar, o tenista colocou a sua roupa no carro e foi jantar. Após a refeição, voltou ao carro para se dirigir ao hotel em que está hospedado, mas o carro cheirava muito mal, diz, devido aos ténis que Murray usou durante o jogo. Quando chegou ao hotel, o britânico decidiu deixá-los na rua, debaixo do seu carro, para não espalhar o mau cheiro pelo quarto. De manhã, ao sair, reparou que os ténis tinham sido roubados. O que o jogador não se lembrou foi que antes de ter estado a jogar tinha prendido a sua aliança de casamento aos atacadores. Apenas quando chegou ao treino (com ténis novos) é que o seu treinador reparou que o britânico não tinha o anel. [Créditos: Instagram/AndyMurray]