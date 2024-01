A carregar o vídeo ...

Depois de ter anunciado que não vai continuar no Liverpool no fim da temporada, Jürgen Klopp tem sido alvo de muitas manifestações de apoio e carinho. No final do encontro de hoje frente ao Norwich, que os reds venceram por 5-2, o técnico alemão foi novamente saudado pelos adeptos antes de deixar o relvado. Dá para ver que Anfield já sente saudades.