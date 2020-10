Contratado ao Lille (por empréstimo) com rótulo de grande promessa, Angel Gomes confirmou esta sexta-feira em parte esse estatuto, ao estrear-se a marcar pelo Boavista com um daqueles golos que no final da temporada figurará certamente nos melhores da época. A 'vítima' foi Mateus Pasinato, que acabou traído pelo facto de estar bastante adiantado na baliza...