Angústia no Bessa após João Afonso cair inanimado: as reações dos bancos e a chegada da ambulância

Aos 90'+5 do Boavista-Gil Vicente (0-1), João Afonso chocou com Mateus de cabeça, no ar, e caiu já inanimado , totalmente desamparado. O futebolista recuperaria os sentidos e sairía de ambulância, já com todos mais tranquilos no Bessa. Veja aqui como os bancos e os adeptos no estádio reagiram durante o período de maior incerteza sobre o estado do futebolista.