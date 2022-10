Aníbal Pinto: «Aceito as desculpas de Rui Pinto»

A carregar o vídeo ...

Rui Pinto pediu segunda-feira, durante o julgamento do processo Football Leaks, desculpas Aníbal Pinto por o ter envolvido no processo: "Apenas o contactei depois do Nélio Lucas ter solicitado o seu advogado. Ele era o único que conhecia". À noite, no programa da CMTV ‘Pé em Riste’, Aníbal Pinto assumiu, por seu turno, aceitar o pedido de desculpas, formulado pelo arguido.