Renato Gonçalves, principal suspeito da morte de de Igor Silva, adepto do FC Porto durante os festejos do título dos dragões, na noite de sábado, tem já marcada a inquirição na Polícia Judiciária para esta terça-feira. A informação foi divulgada por Aníbal Pinto, advogado que participa como adepto do FC Porto no programa 'Pé em Riste', da CMTV.