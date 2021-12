A carregar o vídeo ...

Na Praça Francisco Sá Carneiro, nas imediações do Dragão, o ambiente já foi de animosidade entre os adeptos do At. Madrid. A PSP registou incidentes mas sem detenções. Recorde-se que FC Porto e At. Madrid defrontam-se a partir das 20 horas em jogo da 6.ª e derradeira jornada da fase de grupos da Champions