Ânimos exaltados entre adeptos do Rio Ave e do Varzim com 'troca' de caixão queimado no estádio dos poveiros

Confirmada a descida de divisão do Rio Ave, a próxima edição da 2ª Liga contará com um dos dérbis mais escaldantes do futebol português, já que os vila-condenses vão enfrentar o Varzim. Pouco depois do fim do jogo entre os rioavistas e o Arouca, adeptos poveiros festejaram em Vila do Conde, deixando mesmo um caixão na rotunda do Estádio dos Arcos. Os adeptos do Rio Ave responderam, tendo esse mesmo caixão aparecido queimado no Estádio do Varzim