Ânimos exaltados no Casa Pia-Trofense: Vasco Fernandes e Clayton desentenderam-se e tiveram de ser separados

Vasco Fernandes e Clayton desentenderam-se já perto do fim do Casa Pia-Trofense , aquando da marcação de um penálti a favor dos gansos, em jogo da Allianz Cup. O avançado tirou a bola das maõs de Leonardo Lelo para bater o castigo máximo, mas foi alertado pelo capitão de equipa. Os ânimos exaltaram-se entre os dois, que chegaram mesmo a encostar as cabeças e tiveram de ser separados por companheiros de equipa. Uma ação que valeu um amarelo a ambos. [Vídeo: VSports]